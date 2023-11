Sarebbe possibile usare i buchi neri per produrre energia?

I buchi neri sono indubbiamente tra gli oggetti cosmici più affascinanti e spaventosi dell’Universo poiché nulla sfugge alla loro immensa gravità. Tuttavia, alcuni scienziati hanno provato a immaginare come potremmo sfruttare un buco nero per produrre energia se avessimo accesso a questi esotici corpi celesti.

Secondo gli autori dello studio, infatti, un buco nero di Schwarzschild potrebbe essere trasformato in una specie di batteria elettrica. Questo particolare tipo di buco nero non ruota ed è privo di carica elettrica ma, lasciando cadere su di esso delle particelle cariche, assumerebbe un campo elettrico statico.

In questo modo, sarebbe possibile estrarre la carica elettrica in modo lento e controllabile, con un'efficienza impressionante. Questa batteria teorica potrebbe infatti trasformare fino a un quarto della sua massa in energia elettrica.

Le dimensioni del sistema non supererebbero quelle di un atomo ma peserebbe circa 1.000.000 miliardi di tonnellate. Quindi potrete tranquillamente infilarla nel vostro smartphone se avete la capacità di sollevare una massa mille volte maggiore a quella del Monte Everest.

Ma un buco nero di Schwarzschild potrebbe anche essere utilizzato come un originale reattore nucleare. Gettando al suo interno delle particelle alfa, sarebbe possibile trasformare il 25% della loro massa in energia, aumentando di centinaia di volte l’energia del decadimento nucleare.

Siamo molto lontani dal generare e controllare l’immensa gravità dei buchi neri, quindi questo studio è da intendere come un insieme di speculazioni totalmente ipotetiche. Nella scienza, però, immaginare scenari al di là delle nostre attuali possibilità porta spesso a risultati tanto inaspettati quanto concreti.