È possibile vedere DAZN su satellite tramite la parabola?

Mancano esattamente 16 giorni al via della nuova Serie A e con questa si avvicina il debutto del nuovo pacchetto DAZN comprensivo di tutte le partite del campionato italiano. Nelle ultime settimane vi abbiamo accompagnato verso questa data con notizie ed approfondimenti. Quest'oggi rispondiamo ad una domanda che in molti si stanno ponendo.

DAZN si può vedere su satellite con la parabola?

La domanda è lecita visto che fino a qualche settimana fa su Sky era disponibile il canale DAZN1 che nelle ultime tre stagioni ha trasmesso parte della programmazione della piattaforma di Perform via satellite. Tuttavia, come stabilito dagli accordi commerciali siglati tra le parti, con l'entrata in vigore del nuovo listino prezzi non è più prevista tale possibilità. Sky ha rimosso anche l'applicazione di DAZN da Sky Q, mentre su Tivùsat (la piattaforma satellitare gratuita) non è mai stata prevista tale eventualità.

La risposta alla domanda è quindi negativa: allo stato attuale non è infatti prevista la possibilità di accedere all'offerta DAZN su satellite con la parabola.

DAZN ha spiegato che si affiderà al digitale terrestre come opzione di backup in quelle aree che non sono provviste di connessione ad internet tale da sostenere lo streaming degli eventi. Secondo gli impegni presi con l'Antitrust, è in arrivo il decoder DAZN proprietario per la Serie A, che inizialmente sarà fornito da TIM. Per tutte le informazioni sui costi dell'abbonamento DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento