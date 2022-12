È possibile viaggiare nel tempo senza creare paradossi? Scienziato dice di sì, ecco come

Il viaggio nel tempo è un argomento che continua ad affascinare non solo gli appassionati di fantascienza ma anche gli scienziati. Sono in molti infatti a chiedersi se viaggiare nel tempo sia effettivamente possibile oppure no, e un fisico in particolare potrebbe aver trovato una soluzione per spiegare i paradossi temporali.

Per quanto siano divertenti i viaggi nel tempo nei film, sappiamo bene che nella maggior parte dei casi è difficile far tornare i conti: se tornassimo indietro nel tempo per prevenire che i nostri genitori si incontrino, per esempio, non potremmo nascere per poi viaggiare nel tempo in primo luogo; è così che si creerebbe un paradosso, il famoso paradosso del nonno.

Per eliminare questo paradosso dall'equazione, lo studente di fisica Germain Tobar ha tentato un approccio matematico, rendendo fattibile (teoreticamente) il viaggio nel tempo.

Dai suoi calcoli è apparso che lo spazio-tempo potrebbe potenzialmente adattare se stesso per evitare i paradossi. Utilizzando un esempio topico, immaginate un viaggiatore nel tempo che si avventura nel passato per fermare la diffusione di una malattia: se riuscisse nel suo intento, non avrebbe motivo per tornare indietro nel tempo.

Secondo Tobar, in quel caso la malattia riuscirebbe comunque a scappare in qualche altro modo, cancellando il paradosso. Qualunque azione possa prendere il viaggiatore del tempo, dunque, non sarebbe in grado di fermare la diffusione della malattia.

Lo studio di Tobar è tutt'altro che semplice da comprendere per i non-matematici, ma è in grado di dimostrare che il viaggio nel tempo può coesistere con le regole del libero arbitrio e della fisica classica.

Ma per quanto i calcoli matematici funzionino sulla carta, siamo ancora ben lontani dal costruire un macchinario per curvare lo spazio-tempo a nostro piacimento. Per il momento, il viaggio nel tempo sembra possibile solo nella meccanica quantistica; un esperimento ha recentemente dimostrato che i fotoni possono muoversi indietro nel tempo.