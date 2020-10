È possibile fare un viaggio nel tempo nella New York del 1940 con questa mappa interattiva

Le nostre città, le strade e gli edifici erano molto diverse 80 anni fa, poiché con il tempo l'innovazione ha modificato tutto quello che ci circonda. Certo, molti edifici magari esistono ancora, ma per forze maggiori tutto è stato cambiato per mano dell'uomo. Adesso è possibile fare un "viaggio nel tempo" nella New York degli anni '40.

Nel 1938, infatti, la Work Projects Administration ha contribuito a finanziare e organizzare un grande sforzo da parte del Dipartimento delle finanze di New York City, allora chiamato Dipartimento delle tasse di New York City, per fotografare tutti gli immobili tassabili nel Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island.

Più di 30 fotografi hanno scattato le foto e circa 900 contabili, revisori e altri impiegati amministrativi hanno compilato "schede di proprietà" per ulteriori informazioni su ogni edificio. Il progetto si è bloccato durante la seconda guerra mondiale, ma sono stati ottenuti davvero ottimi risultati... così come potrete vedere voi stessi.

L'ingegnere Julian Boilen, infatti, ha utilizzato queste antiche fotografie per creare un "Google Maps" del periodo. Non si potrà, purtroppo, esplorare le vie manualmente e in prima persona come l'incredibile servizio della grande G. La mappa di Boilen, però, ci mostra migliaia di punti neri che corrispondono ciascuno a una foto, che si potrà ingrandire e rimpicciolire a piacimento.

In giro nella città si potranno osservare centinaia di cartelloni pubblicitari della Coca Cola e altre interessanti curiosità. Per osservare la città durante il periodo non dovrete fare altro che raggiungere questo indirizzo.