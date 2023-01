È possibile volare dentro un uragano? La risposta potrebbe sconvolgerti

Vi siete mai domandati se sia possibile volare o meno all'interno di un uragano? Un team di tecnici e scienziati (decisamente coraggiosi) ci svela la risposta.

Dopo aver visto le prime immagini dell'interno di un uragano, questo gruppo di scienziati riesce a dimostrare qualcosa di incredibile. A quanto pare la risposta alla nostra domanda iniziale, è affermativa come ci mostrano i cosiddetti "cacciatori di uragani" del National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), ovvero l'agenzia per gli studi oceanografici, meteorologici e climatici degli Stati Uniti che altro non fa che studiare questi spettacolari fenomeni atmosferici.

Sono stati adoperati degli aerei molto particolari, in grado di volare per l'appunto all'interno dei cicloni, fino a raggiungere addirittura il loro "cuore". I velivoli utilizzati sono stati nello specifico due Lockheed WP-3D Orion, soprannominati Kermit e Miss Piggy. La loro finalità è proprio quella di prelevare delle informazioni utili a studiare questi pericolosi e complessi fenomeni atmosferici, oltre che riuscire ad effettuare delle precise previsioni sui loro spostamenti.

Stiamo inoltre parlando di missioni con una durata decisamente considerevole, che oscilla tra le otto e le dieci ore. Come se non bastasse a bordo di questi specifici aerei, in realtà molto simili a dei veri e propri laboratori volanti poiché dotati di radar e altri sofisticati strumenti, possono essere presenti al massimo 20 persone.

Nonostante le testimonianze su cosa succederebbe se si venisse inghiottiti da un tornado, ciò che tutti si domandano è quale sia la sensazione nel volare e attraversare totalmente un uragano. Il dott. Richard Henning, direttore di volo del Noaa, ha tentato di spiegarlo con tali parole: "Provate a immaginare di andare sulle montagne russe all'interno di un autolavaggio".