Quanto possiede Bezos di Amazon? Alcuni numeri sul patrimonio

Qualche settimana fa abbiamo spiegato cosa possiede Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo davanti ad Elon Musk. Il patrimonio dell'ormai ex CEO di Amazon, che lascerà il suo posto in estate, è composto da altre partecipazioni, ma è chiaro che la sua principale attività sia rappresentata dall'e-commerce.

Secondo gli ultimi dati provenienti dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli USA, Jeff Bezos detiene l'11,1% delle azioni Amazon, che lo rendono il principale azionista nonchè quello con il potere di voto più importante sulle decisioni. Per rendere bene l'idea del numero di titoli in possesso di Bezos, nell'ultima relazione degli investitori si parla di 55,5 milioni di azioni Amazon nel portafogli dell'imprenditore.

Anche nel comunicato in cui ha annunciato le sue dimissioni da CEO di Amazon, Bezos ha spiegato che continuerà ad essere direttore esecutivo della società di Seattle, ed il nuovo amministratore delegato ha spiegato che sarà coinvolto nelle scelte strategiche della società.

Tale percentuale di titoli Amazon però è riferita ai dati in possesso e riferiti al momento della scrittura della notizia, ovvero venerdì 26 Febbraio 2021. Jeff Bezos negli ultimi anni ci ha più volte abituato ad operazioni di borsa che hanno portato alla vendita o all'acquisto di azioni.