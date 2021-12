Posso accedere Tivùsat con un impianto ed antenna Sky?

Con il via allo switch off al DVB-T2, sono tanti gli italiani che hanno scoperto di non possedere TV o decoder in grado di supportare il nuovo digitale terrestre. Molti però sono quanto mai decisi a passare alla piattaforma satellitare Tivùsat. Ma si può accedere a quest’ultima pur avendo un impianto ed un’antenna Sky?

La risposta ci viene data direttamente dalla documentazione ufficiale di Tivùsat, in cui viene evidenziato che la risposta è si e che bisogna “solo acquistare un decoder o una CAM Tivùsat”. Tuttavia, ci sono dei casi da tenere in considerazione, proprio perchè gli impianti Sky sono molto differenti tra di loro.

Se possedete un decoder My Sky HD, infatti, l’impronto è di tipo SCR/Unicable: in questo caso è necessario acquistare un decoder o una cam compatibile con tale standard.

Se invece il vostro decoder è Sky Q, allora l’impianto è di tipo dCSS, e per questo motivo al momento dell’acquisto è necessario comunicarlo al rivenditore che provvederà a consigliare quelli che sono i modelli adatti.

Se siete alla ricerca di informazioni su come fare per accedere a Tivùsat, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche mese fa: fondamentale è possedere un’antenna parabolica correttamente orientata.