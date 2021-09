Posso acquistare il decoder per vedere DAZN su digitale terrestre?

E' ormai passata qualche settimana dal lancio del decoder di DAZN per il digitale terrestre e, complici anche i disservizi registrati nelle ultime settimane, sono sempre più gli utenti interessati all'acquisto del set top box. Ma non tutti possono.

Come abbiamo spiegato nella nostra guida relativa all'acquisto del decoder di DAZN, infatti, l'apparecchio rappresenta una soluzione per coloro che vivono nelle aree del paese non provviste di connessione ad internet in fibra FTTC o FTTH. Di conseguenza, l'acquisto non può essere effettuato da tutti.

DAZN si è affidata a Digiquest per gestire questa fase. Se siete interessati ad acquistare il decoder per DAZN, dovrete verificare la compatibilità direttamente sulla pagina dedicata, inserendo i dati della vostra abitazione: sarà chiesto l'indirizzo di spedizione (via, numero civico, CAP, città). Il sistema a questo punto effettuerà dei controlli incrociati e nel caso in cui la zona fosse sprovvista di connettività FTTC o FTTH, e che quindi sia etichettata come un'area dove non c'è una "banda sufficiemente larga" per poter gestire lo streaming, vi farà procedere con l'acquisto.

DAZN nella documentazione ufficiale comunque sottolinea che in fase di configurazione sarà necessario collegare il TV BOX ad una connessione internet: basta anche l'ADSL o un hotspot, comunque, per completare la procedura.