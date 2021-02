Dove posso comprare il Tivùsat? Ecco dove trovare CAM, decoder e kit

Continuiamo a discutere di Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita di cui abbiamo più volte parlato nelle ultime settimane e che è diventata particolarmente popolare a seguito dello switch off al DVB-S2. Ma dove è possibile comprare i decoder, le CAM ed i kit?

I prodotti certificati Tivùsat, come indicato nella pagina dedicata sul sito web ufficiale, sono disponibili nelle principali catene di elettronica online e negli store, tra cui ePrice, Euronics, Mediaworld, Expert, Unieuro, Trony e Hiko Hiko. La conformità può essere verificata attraverso il logo di Tivùsat che è presente sulle confezioni.

Per il decoder Tivùsat 4K vengono richiesti 150 Euro, mentre per la Cam 4K si parte da 99 Euro. Il "kit installa facile", che prevede l'intervento di un installatore che interverrà direttamente a casa per l'installazione della parabola, decoder o CAM al prezzo di 299 Euro.

Per tutte le informazioni vi rimandiamo alle nostre altre guide: vi abbiamo spiegato cosa si può vedere con Tivùsat, ma se invece desiderate effettuare l'installazione della parabola, abbiamo anche indicato qual è il satellite di Tivùsat e come orientare l'antenna. Se invece non sapete come inserire la cam Tivùsat nel vostro televisore, vi abbiamo spiegato passo passo come effettuare l'installazione nel giro di pochi minuti ed in totale sicurezza.