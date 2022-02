In attesa dell'arrivo del Registro delle Opposizioni su cellulare, continuiamo a parlare del Registro che è già attivo in Italia e che almeno ad oggi è compatibile esclusivamente con i numeri di rete fissa.

Dopo avervi spiegato quanto costa l'iscrizione al Registro delle Opposizioni, affrontiamo la domanda che in molti si saranno fatti: posso iscrivere un parente o un amico al Registro Pubblico delle Opposizioni?

La risposta è, purtroppo per voi, no. La norma attualmente vigente infatti stabilisce che l'iscrizione al Registro venga effettuata esclusivamente dall'intestatario dell'utenza tramite le modalità di cui abbiamo parlato: via web tramite la pagina ad hoc, telefonicamente, tramite raccomandata o email.

Non potete quindi agire a nome di una persona, in quanto non previsto dalla legge. Se volete sapere se siete iscritti al Registro delle Opposizioni, vi rimandiamo al nostro approfondimento ad hoc che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche giorno fa.

Ricordiamo che il Registro delle Opposizioni per i cellulari, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, non è ancora disponibile e l'attivazione avverrà a 120 giorni dalla pubblicazione del decreto ad hoc nella Gazzetta Ufficiale, o comunque non oltre il 31 Luglio 2022. Vi terremo aggiornati non appena avverrà l'attivazione: vi renderemo conto di tutti gli aggiornamenti su queste pagine.