Posso lasciare sedie e ombrellone sulla spiaggia per 'occupare il posto'?

Siete al mare, sono le sette del mattino e siete i primi a svegliarvi in casa. Sarebbe una buona idea recarsi in spiaggia con il proprio ombrellone e occupare i posti migliori, non è vero? No, o, almeno, non sembrerebbe. Il filosofo Kwame Anthony Appiah ha spiegato, sul New York Times, cosa c’è di sbagliato in questa pratica.

Appiah sostiene che chi lascia incustoditi ombrelloni, sedie e asciugamani sulla spiaggia libera sta commettendo un atto di privatizzazione su ciò che dovrebbe essere pubblico: sta impedendo agli altri di godersi il posto. La soluzione migliore sarebbe quella di regolamentare in modo minuzioso queste dinamiche, ricorrendo a norme e sanzioni sociali e non a sequestri e multe da parte delle autorità.

Probabilmente, l’occupazione duratura di un pezzo di spiaggia libera, anche quando non si è in loco, è giustificato da una sorta di principio “prenotazione”.

In questa chiave di lettura, vogliamo proporvi il dilemma etico sotto un aspetto differente: vi è mai capitato di prendere il famoso “numero” alla farmacia o al banco dei salumi dei grandi supermercati e abbandonare temporaneamente il luogo specifico per andare a fare altro, mentre la fila davanti diminuisce?

Certo, in questo caso specifico, non si sta privatizzando nessun bene comune: il dubbio nasce dal fatto che quella spiaggia libera è tanto mia (persona che occupa con i propri beni uno spazio) quanto del signor Mario Rossi (persona che vorrebbe godere dello spazio che ho lasciato incustodito per troppo tempo).

Alla luce di queste osservazioni, siamo curiosi di sapere qual è il vostro punto di vista e qual è la consuetudine che vige sulla spiaggia libera che siete soliti visitare in vacanza.