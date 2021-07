Quanto posso pagare in contanti nel 2021? Ecco i limiti vigenti ed in arrivo nel 2022

Con il programma di cashback del Governo sono stati tanti gli italiani che si sono affidati ai metodi di pagamento elettronici per effettuare i loro acquisti nei punti vendita sparsi su tutto il paese. Ma quali sono i limiti dei contanti?

Con la Legge di Bilancio 2020, il Governo allora in carica ha abbassato, dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, il limite dei pagamenti in contanti da 2.999,99 1.999,99 Euro. Ciò vuol dire che per le somme da 2000 Euro in su è necessario affidarsi ai metodi di pagamento elettronici come bancomat e carte di credito.

Tale limite, salvo modifiche o nuovi provvedimenti, è destinato ad abbassarsi ulteriormente a partire dal 1 Gennaio 2022, quando per il limite dei contanti passerà dagli attuali 1.999,99 a 999,99 Euro. Dal prossimo anno tutti i pagamenti da 1000 Euro in su potranno essere effettuati, nei punti vendita fisici, esclusivamente con sistemi tracciabili come bonifici, carte di credito, debito o assegni.

Le motivazioni che hanno spinto il MEF ad adottare questi provvedimenti rientra nell'azione contro l'evasione fiscale.

Ovviamente, i limiti in questione non si applicano in alcun modo al versamento di denaro sui propri conto correnti dal momento che non implica il trasferimento tra due soggetti.