Dove posso vedere il nuovo servizio di streaming Peacock? Ecco tutte le possibilità

Nel mercato dei servizi di streaming multimediale si aggiunge una nuova alternativa internazionale. Infatti, da poche ore anche in Italia è stato reso disponibile Peacock per i clienti Sky TV. Ma è possibile usufruirne anche su altri canali? Scopriamolo insieme.

Ebbene, dopo aver scoperto come accedere a Peacock su Sky, cerchiamo di comprendere per chi e su quali dispositivi è possibile fruire del catalogo della piattaforma di NBCUniversal.

Si parte, naturalmente, dai decoder multimediali di nuova generazione Sky Q Black e Sky Q Platinum, sui quali sarà possibile scoprire i titoli più interessanti direttamente dal menu principale dell'interfaccia. Selezionando il contenuto di nostro interesse, saremo catapultati nell'app, raggiungibile anche dalla sezione app del decoder Sky Q.

Inoltre, il servizio è raggiungibile anche per i clienti NOW, dove sono già presenti i migliori contenuti di Sky TV. Nel catalogo, per i clienti NOW, sono già disponibili Serie TV come Mr. Robot e la pluripremiata sitcom The Office US.

Come possiamo leggere sull'informativa ufficiale presente sul sito di NOW, "Peacock è arrivato su NOW con gli imperdibili successi di NBC Universal: nuove produzioni originali, serie iconiche, reality e film. Tutto incluso nel Pass Entertainment di NOW e accessibile on demand in una sezione dedicata direttamente nella nostra App. Disponibilità dei titoli soggetta ad aggiornamento".