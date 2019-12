Possono le balene accrescere le loro dimensioni a dismisura? Lo svela uno studio

Le balene sono tra gli organismi più grandi presenti su questa Terra. Ma esiste un limite alle loro dimensioni? Possono evolversi in modo da accrescersi ulteriormente?

Queste sono le domande che un gruppo di scienziati si è posto e che ha portato loro a studiare questi immensi ed affascinanti cetacei. Osservando le dimensioni della balena blu, il più grande animale mai vissuto sulla Terra, ci accorgiamo che è veramente un gigante dei mari con i suoi 30 metri di lunghezza ed un peso che si aggira intorno alle 150 tonnellate. Questi animali sono comparsi sul nostro pianeta all'incirca 50 milioni di anni fa e, all'inizio della loro evoluzione, vivevano in parte sulla terra ferma e in parte in acqua.

Per muoversi in superficie avevano, infatti, 4 arti specializzati per tale scopo. Solo dieci milioni di anni ci sono voluti per adattarsi ad una vita completamente acquatica e altre 35 per accrescersi in dimensioni e diventare le creature che oggi possiamo osservare nei nostri mari. Ma come sono riuscite a diventare così grosse? Potrebbero le loro dimensioni accrescersi ulteriormente in futuro? Per rispondere a queste domande gli studiosi hanno impostato una tesi teorica molto semplice: le calorie, l’energia che questi animali devono accumulare mangiando deve essere maggiore di quella che spendono per mantenere un corpo così grande. Devono quindi essere efficienti nel convertire il cibo in energia e devono riuscire a catturare molte prede.

Per provare la loro tesi gli scienziati hanno attaccato dei sensori a 11 specie diverse di questi cetacei per un totale di 300 individui ed hanno osservato, in questo modo, i comportamenti alimentari, in particolare la frequenza con la quale si nutrono, per circa dieci ore. Osservando i grandi cetacei che mangiano krill è stato, così, osservato che più queste creature aumentavano di dimensioni, più avevano bisogno di energia per vivere, ma allo stesso tempo cresceva la grandezza della loro bocca e, quindi, erano in grado di mangiare un numero maggiore di prede. Più diventano grandi, più diventano dei cacciatori efficienti. Ma esiste un limite. Il limite è quindi dato proprio dalle… prede! Il punto di volta è rappresentato, infatti, dalla densità delle prede.

Se essa non è sufficiente a fornire loro l’energia necessaria, l’evoluzione non spingerà più questi animali ad accrescersi. Questo vale ancora di più per i capodogli. Una preda molto ambita dai capodogli è il calamaro gigante. Ma questi sono relativamente rari da trovare, la loro densità è bassa, quindi per i capodogli aumentare di dimensione comporta uno svantaggio perché le loro prede non sono abbondanti quanto il krill, ed è questo il motivo per cui i capodogli sono più piccoli rispetto alle balene blu. Tuttavia, almeno per quanto riguarda le balene blu, esistono forse dei limiti fisiologici che, probabilmente, impedirebbero a queste creature di aumentare ulteriormente le loro dimensioni anche se sono necessari ulteriori studi a riguardo.