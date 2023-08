Si possono caricare canzoni IA su YouTube? La via ufficiale parte da Anitta

In un periodo storico in cui persino Meta rilascia un'IA che genera musica di sottofondo (sì: abbiamo provato a effettuare un test per una "sigla di Everyeye"), iniziare un serio dibattito in merito a come gestire la pubblicazione sulle principali piattaforme Web di questo tipo di brani risulta più importante che mai.

Non sembrano essere solamente gli artisti e le case discografiche ad averlo compreso (emblematico in tal senso è il caso della voce IA di Grimes resa disponibile a tutti), bensì anche i grandi player del mondo Tech, BigG in testa, stanno iniziando a valutare in modo importante la questione. Nell'ambito della discussione sulla musica IA tra Google e Universal Music, dunque, emerge ora una questione legata a YouTube.

Quest'ultima rappresenta infatti un'importante piattaforma per gli ascolti musicali, motivo per cui non sorprende più di tanto quanto annunciato direttamente mediante un post sul blog ufficiale di YouTube in data 21 agosto 2023. In quest'ultimo, a firma Neal Mohan, Chief Executive Officer, si legge sin da subito che "l'intelligenza artificiale è qui e la adotteremo in modo responsabile insieme ai nostri partner musicali".

In parole povere, Google sta lavorando sul rendere possibile caricare video IA senza problemi su YouTube, garantendo però il giusto compenso ad artisti e detentori dei diritti. Di fatto, dunque, BigG intende fronteggiare i sempre più diffusi brani IA mediante un cosiddetto Music AI Incubator, che coinvolgerà anche gli artisti e tutti coloro che sono legati all'ambito musicale per capire come procedere al meglio.

Di mezzo c'è innanzitutto una partnership con Universal Music Group (UMG), che ha già iniziato a lavorare al programma attraverso artisti ben noti a livello internazionale come la cantante brasiliana Anitta. Ricordiamo che un po' tutto è partito da quando un falso brano IA di Drake e The Weeknd è diventato virale sul Web. Insomma, UMG e Google stanno collaborando per un futuro fatto di musica IA, che cerca però di pagare come si deve gli artisti.

In ogni caso, in linea generale sembra esserci un'apertura relativamente alla possibilità di pubblicare brani IA su YouTube, seppur seguendo le giuste linee guida. Staremo a vedere cosa accadrà più concretamente in futuro. Per il resto, rimanendo in casa YouTube, come riportato anche da The Verge, vale la pena notare che stanno iniziando a comparire i bordi tondi per quel che concerne il player video desktop.