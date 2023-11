Si possono creare batteria di diamanti dai rifiuti nucleari?

Recentemente, è emersa la possibilità di trasformare i rifiuti nucleari in batterie di diamante, un'idea che potrebbe offrire soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti nucleari e la produzione di energia. Due aziende stanno esplorando questa tecnologia, ma una si concentra su applicazioni realistiche, l'altra a obiettivi meno realistici.

Sette anni fa, gli scienziati dell'Università di Bristol hanno annunciato la creazione di un prototipo di batteria trasformando i rifiuti nucleari in diamante. In teoria, questa tecnologia potrebbe offrire un modo per gestire una parte del problema dei rifiuti nucleari, fornendo al contempo una fonte di energia più adatta a determinate esigenze rispetto a quelle attualmente disponibili.

Hanno fondato una società, Arkenlight, per sviluppare ulteriormente questa idea, ma hanno un concorrente, NDB, con ambizioni molto più grandi. La sfida principale riguarda l'isotopo carbonio-14, prodotto dalle barre di grafite utilizzate nei reattori nucleari, che ha una vita media di oltre 5.700 anni. Arkenlight e NDB intendono trasformare questo "rifiuto" in una risorsa preziosa.

Nel 2016, un team guidato dal professor Tom Scott ha dimostrato che è possibile riscaldare il carbonio radioattivo per trasformarlo in gas e farlo condensare in diamanti artificiali. Queste pietre preziose, quando il carbonio-14 decade in azoto-14, rilasciano elettroni sotto forma di radiazione beta, che può essere trasformata in corrente elettrica. Tuttavia, la corrente prodotta da queste batterie è molto piccola, rendendole utili solo in situazioni dove la durata è più importante della potenza.

Arkenlight ha proposto alcune applicazioni, come monitoraggi in ambienti estremi o come fonte di energia in siti di stoccaggio di rifiuti nucleari. NDB, d'altra parte, ha ambizioni più grandi, come l'uso in smartphone o auto, ma ci sono dubbi sulla fattibilità di queste applicazioni data la bassa potenza generata dalle batterie.