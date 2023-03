Quanto possono diventare grandi gli animali della Terra?

Gli animali più grandi del pianeta sono vissuti qualche milione di anni fa durante l'epoca dei dinosauri. Il più grande ad aver calpestato il suolo era sicuramente l'Argentinosaurus, un gigantesco titanosauro dal collo lungo di 77 tonnellate. Tuttavia, quanto possono diventare grandi gli animali?

Per fare un confronto, l'animale più pesante oggi sulla terraferma è l'elefante africano, che pesa meno di 7 tonnellate, ma in generale è la balenottera azzurra ( Balaenoptera musculus), che, con una media di 165 tonnellate, potrebbe essere l'animale più pesante mai vissuto. La domanda è: c'è un limite alla grandezza che può raggiungere un animale? Potrebbero esistere creature più grandi delle balene?

"Non sono sicuro che sarei disposto a dire di no a questa domanda", afferma Geerat Vermeij, professore di geobiologia e paleobiologia presso l'Università della California. "Le dimensioni dipendono da molti fattori e io adotto un punto di vista relativistico." In teoria, però, secondo Felisa Smith (professore di paleoecologia all'Università del New Mexico) potrebbe esserci un limite rigido imposto dalle leggi della fisica di circa 120 tonnellate per gli animali della terraferma.

"Per essere più grandi di così, a terra, le tue gambe dovrebbero essere così larghe da sostenere il tuo corpo da non poter camminare in modo efficiente", afferma Smith. Secondo la legge del cubo quadrato, descritta da Galileo Galilei, "il rapporto tra due volumi è maggiore del rapporto tra le loro superfici". In altre parole, man mano che un animale diventa più grande, il suo volume crescerà più velocemente della sua superficie, quindi gli animali più grandi hanno bisogno di arti molto più grandi per sostenere il loro peso.

"Gli animali più grandi nella documentazione fossile sono poco meno di 100 tonnellate, il che supporta questo limite", continua Smith. La megafauna marina, invece, può sfruttare la propria galleggiabilità per aumentare di dimensioni senza affaticare muscoli e ossa, crescendo in modi che farebbero sbriciolare gli arti degli animali terrestri.