Finalmente si possono programmare i post anche su Instagram e IGTV

Una delle feature più richieste dai creatori di contenuti di Instagram era la possibilità di poter programmare i post, proprio come sulle pagine di Facebook. Un'esigenza importante per i brand, ma non solo: pensate a chi viaggia in aree con fusi orari completamente diversi, e vuole che i contenuti siano visibili in un orario che abbia senso.

La possibilità di programmare i post e i video su Instagram e IGTV arriva grazie ad un aggiornamento al Creator Studio di Facebook. Eh già, perché per accedere alla funzione, almeno in questo momento, è necessario appoggiarsi a Facebook.

I post possono essere programmati addirittura con un anticipo di sei mesi rispetto alla loro effettiva pubblicazione. Fino ad oggi i creator dovevano per forza affidarsi a servizi terze parti per fissare la data e l'ora di pubblicazione dei loro post in anticipo.

Ma i servizi offerti dalle terze parti soffrono di grosse limitazioni, che ad oggi vengono a meno. Ad esempio prima di adesso non era possibile programmare un post con più foto, ma solo quelli con un'unica immagine.

Da Creator Studio è possibile gestire i post a 360 gradi, ad esempio tagliando le foto, cambiando i filtri e aggiungendo tutti i tag del caso. L'unica pecca è che non è possibile programmare le storie, il che ha senso, dato la natura spontanea e meno artefatta che —almeno in teoria— dovrebbero avere.

Ad ogni modo attenti alla privacy: così Buzzfeed ha scoperto che post e storie private su Instagram non sono poi così privati e a prova di intrusi. E nel frattempo Instagram sta lavorando ad una nuova app chiamata Thread.