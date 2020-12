È notizia degli ultimi giorni della nascita della bambina più "vecchia" del mondo, Molly Everette Gibson, grazie a un embrione tenuto in stato di crioconservazione per quasi ventotto anni. Ordunque, alla lettura di tale notizia, una domanda potrebbe balenarvi in mente: per quanto tempo possono rimanere congelati gli embrioni umani?

"A tempo indeterminato", secondo quanto afferma Barry Behr, professore di ostetricia e ginecologia presso la Stanford University Medical Center. La crioconservazione, infatti, permette agli embrioni - congelati a una temperatura di -196 °C - di entrare in una sorta di "sonno infinito". Tuttavia, anche se non c'è limite al tempo, ci sono fattori esterni che possono danneggiarlo.

La radiazione ionizzante del sole "pone probabilmente una sorta di limite alla durata di vita indefinita", visto che può causare piccole mutazioni o danni al DNA delle cellule. Queste radiazioni possono penetrare attraverso qualsiasi materiale, eccetto il piombo, persino i giganteschi contenitori in acciaio inossidabile o alluminio in cui vengono conservati gli embrioni congelati.

Ovviamente ci vorrebbero un paio di centinaia di anni, o un paio di vite, perché questa radiazione influenzi "sostanzialmente" la vitalità dell'embrione. Questa tecnologia di conservazione ha fatto un grande passo avanti negli anni, fino a sviluppare modelli e conoscenze sempre più complicati ed efficienti.