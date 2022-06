Si possono sopprimere i tic? La risposta è meno scontata del previsto

Almeno il 20% dei bambini in età scolare sviluppa tic come battito di ciglia eccessivo o continuo schiarimento della gola, ma nella maggior parte dei casi questi non diventano un problema a lungo termine. Un gruppo di ricercatori ha osservato dei bambini poco dopo aver iniziato a sperimentare i tic, vediamo quali sono stati i risultati.

I ricercatori della “Washington Univerity School of Medicine” di St. Louis hanno esaminato 45 bambini, di età compresa tra 5 e 10 anni, che avevano appena iniziato a sperimentare una sorta di tic. Tutti i bambini sono stati esaminati entro pochi mesi da quando i loro tic sono apparsi per la prima volta, e una seconda volta 12 mesi dopo.

I risultati sono stati sorprendenti: la maggior parte dei bambini tendeva a sopprimere i tic durante gli esami neurologici, tuttavia se lasciati soli, comparivano nuovamente senza eccezioni. I tic quindi, risultavano presenti ancora un anno dopo la loro prima apparizione, ma molti dei bambini avevano imparato a gestirli e a sopprimerli in presenza di altri individui.

I ricercatori, inoltre hanno utilizzato un sistema di ricompensa per aiutare a determinare se i bambini potevano sopprimere i tic. Durante un’attività di studio, hanno premiato i bambini con un gettone del valore di pochi centesimi per ogni 10 secondi trascorsi senza avere un tic. Coloro che hanno soppresso i loro tic in modo più efficace in risposta alle ricompense, hanno mostrato sempre meno problemi significativi nelle loro successive visite di follow-up.

In conclusione, il team auspica la possibilità di sviluppare modalità alternative atte a far acquisire ai bambini le abilità di controllo e gestione dei propri tic. Questo, condurrebbe ad una migliore qualità della vita per coloro che potrebbero invece sviluppare un disturbo da tic cronico come la sindrome di Tourette.

