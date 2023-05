Post di Instagram visibili solo per gli amici stretti: la funzionalità è in sviluppo

Ancora novità in arrivo da Instagram. Il popolare reverse engineer e sviluppatore Alessandro Paluzzi, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha svelato di aver scoperto che l’applicazione di condivisione foto targata Meta è al lavoro su una funzione che permetterà di applicare restrizioni ai post.

Come si può vedere dall’immagine presente in calce, infatti, Instagram evidentemente ha intenzione di fare in modo che gli utenti possano condividere i propri post solo con le persone presenti nella lista degli “Amici più stretti”.

La feature riprenderà il funzionamento del sistema degli “Amici Più Stretti” già disponibile per le Storie, che consente di renderle disponibili solo a coloro che sono stati inseriti in questa lista esclusiva.

Una funzione di questo tipo per i Post potrebbe aprire le porte a vari utilizzi anche per i content creator, che ad esempio potrebbero utilizzare questa restrizione per proporre post esclusivi solo ai follower più fedeli, ad esempio. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Di recente, Instagram ha anche ampliato la bio con una nuova funzione che permette di inserire fino a cinque link per evitare servizi di terze parti come Linktree.

Se però siete alla ricerca di tre funzionalità Instagram interessanti, destinate a cambiare il vostro uso del social, vi rimandiamo al nostro approfondimento.