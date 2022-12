Il post con più like su Instagram? È di Leo Messi e tocca i 65 milioni di 'mi piace'

Con l'arrivo delle Candid Stories su Instagram, il social network di Meta punta a recuperare popolarità e superare di nuovo BeReal. Intanto, però, a dimostrare che Instagram è ancora diffusissimo in tutto il mondo ci pensa il nuovo post con più like di sempre, che questa volta appartiene ad una star del calcio.

Il post con più like al mondo è di Lionel Messi, e celebra la vittoria ai mondiali del Qatar del team dell'Argentina, che proprio lo stesso Messi ha guidato al trionfo, il primo dal lontano 1986. Il post è uno slideshow composto da dieci foto di Messi e della sua squadra durante la finale del mondiale, nella quale la nazionale sudamericana si è scontrata con quella francese, e i successivi festeggiamenti. Potete dare un'occhiata al post in calce a questa notizia.

Poiché al momento il contatore dei like di Instagram è disabilitato sul post, è impossibile dire con certezza quale sia il numero di "mi piace" della fotografia. Tuttavia, Engadget stima che Messi abbia raccolto almeno 65,8 milioni di "cuori" sul suo post, stabilendo un nuovo record mondiale (peraltro in costante aumento di ora in ora). In questo modo, il calciatore argentino ha superato il precedente primato, stabilito nel 2019 da una foto stock di un uovo.

Il record di Leo Messi non è certamente una sorpresa: la maggior parte dei post più "piaciuti" su Instagram proviene dai calciatori e dai loro account ufficiali, e lo stesso Messi vanta ben otto dei venti post con più like nella storia della piattaforma. Ad un trend così imponente si unisce poi l'euforia mondiale per la vittoria dei mondiali da parte dell'Argentina, che conquista il suo primo titolo da quasi quarant'anni.

Infine, al momento, Messi è la terza persona con più follower al mondo, ovviamente limitatamente ad Instagram, con un totale di 404 milioni di seguaci: a superarlo sono solo l'account ufficiale del social network e quello del collega e rivale Cristiano Ronaldo, che vanta la bellezza di 520 milioni di follower.