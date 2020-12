PostalMarket tornerà nel 2021: 'lancio in autunno, spazio a made in Italy ed anche tech'

A sei mesi dall'annuncio del ritorno di PostalMarket, il catalogo invoga negli anni 90, è pronto a tornare nelle case degli italiani nel 2021.

Da qualche ora infatti è già disponibile il sito web ufficiale di Postalmarket, che ci fornisce delle indicazioni molto interessanti sul futuro del giornale.

Innanzitutto, è stata già pubblicata la copertina dell'edizione autunno-inverno 2021 che, come si può vedere direttamente nella homepage, avrà come protagonista Diletta Leotta.

E' presente anche un countdown, però, che con i calcoli che abbiamo effettuato porta la data al 31 Luglio 2021: tutto lascia presupporre che in questo giorno sarà presentato il catalogo oppure il sito web.

Sono online anche i canali social ufficiali del "nuovo" Postalmarket. In un post pubblicato qualche ora fa, i gestori fanno sapere che "il nuovo POSTALMARKET sarà un portale del POP del Made in Italy, dedicato alle imprese italiane di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da ecommerce e alle piccole imprese, fino ad arrivare ai bottegai e alle loro associazioni di categoria nel area marketplace e dropshipping. A differenza dei portali già esistenti, Postalmarket tornerà anche carta stampata, dando spazio a curatori di spicco per ogni categoria, moda, design, beauty, food & wine, tech, e riportando nelle case quella passione per gli acquisti che negli anni 70 e 80 solo quel catalogo riusciva a dare".

Sempre attraverso il sito web, è anche possibile iscriversi alla mailing list, per restare sempre aggiornati.