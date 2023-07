Poste, dal 24 Luglio 2023 aumentano i prezzi di pacchi e raccomandate: le novità

Poste Italiane ha comunicato attraverso il proprio sito web che dal 24 Luglio 2023 entreranno in vigore le nuove tariffe per i servizi postali di corrispondenza e pacchi.

Nella fattispecie, come indicato direttamente nella pagina dedicata sul sito web di Poste, i nuovi prezzi saranno i seguenti:

Posta1 (Retail ) registrerà un incremento di prezzo per tutti gli scaglioni di prezzo e formati. La tariffa per gli invii fino a 100 grammi di formato piccolo e medio passerà da 2,80 a 2,90 Euro

Posta1 Pro anche aumenterà in tutti gli scaglioni di peso e formato. Gli invii fino a 100 grammi (formato piccolo e medio) passeranno da 2,10 a 2,25 Euro. L'incremento riguarderà anche Posta1online nazionale;

Posta4 (Retail) sarà più caro in tutti gli scaglioni di peso. Fino a 20g (formato piccolo e medio) passerà da 1,20 a 1,25 Euro;

Posta4 Pro costerà di più in tutti gli scaglioni di peso e formato. Gli invii fino a 20g di formato piccolo e standard passeranno da 0,95 a 1,02 Euro, anche per Posta4online nazionale;

Posta Massiva per gli invii omologati fino a 20g destinati alle aree metropolitane passerà da 0,29 a 0,31 Euro;

L' Avviso di ricevimento nazionale retail passerà da 0,95 a 1 Euro. L'incremento avrà effetto su Posta Raccomandata per l'Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso Ufficio Postale, Posta Assicurata per l'Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione

L' Avviso di Ricevimento Business varierà da 0,75 a 0,80 Euro per i serviziRaccomandata Pro, Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard

L 'Avviso di Ricevimento Internazionale passerà da 1,25 a 1,30 Euro per Poste Delivery International Standard (Ufficio Postale e Poste Delivery Web a tariffe speciali), Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero

La Posta Raccomandata (Retail) per gli invii fino a 20g passerà da 5,60 a 5,80 Euro per tutti gli scaglioni di peso e formato, anche per Raccomandata Giudiziaria e Posta Raccomandata date

Posta Raccomandata Pro sarà più cara per tutti gli scaglioni di peso e pergli invii fino a 20g passerà da 3,70 a 3,97 Euro. Per Raccomandat Online varierà anche l'Avviso di Ricevimento nazionale business che passerà da 0,75 a 0,80 Euro

Posta Raccomandata Smart passerà da 2,42 a 2,60 Euro

Posta Assicurata per gli invii fino a 20g convalore assicurato fino a 50 Euro passerà da 6,20 a 6,40 Euro

Posta Assicurata Smart per gli invii fino a 20g con valore assicurato fino a 50 Euro passerà da 5,30 a 5,69 Euro

Atto Giudiziario con quota forfettaria di CAN e CAD sarà soggetto a diverse modifiche. L'importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 10,85 a € 11,45, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con opzione bolgetta), compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 10,45 a € 11,05. Il rincaro riguarderà anche le tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online

Pieghi di Libri sarà più caro nel primo scaglione di peso. Gli invii accettati presso gli uffici postali fino a 2Kg passerà da 1,28 a 1,35 Euro, mentre quelli accettati nei centri business passeranno da 1,2787 a 1,3490 sempre per gli invii fino a 2Kg

Poste Delivery Standard per gli invii da 0 a 3Kg passerà da 9,40 a 9,90 Euro

Poste Delivery International Standard registrerà un incremento in tutte le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. In particolare, la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da € 24,00 a € 24,80. Varieranno anche gli importi nel caso di pre-accettazione online, in particolare la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da € 23,00 a € 23,80

Le tariffe di Postapriority Internazionale saranno aumentate in tutti gli scaglioni. La Zona 1 fino a 50g informato normalizzato e compatto passerà da 3,50 a 3,60 Euro

Postamail internazionale per gli invii in formato normalizzato per la zona 1 fino a 20g passerà da 1,25 a 1,30 Euro

Raccomandata Internazionale per gli invii in zona 1 fino a 20g varierà da 7,10 a 7,35 Euro

Assicurata Internazionale per gli invii in Zona 1 con valore assicurato fino a 50 Euro e fino a 20g passerà da 8,30 a 8,55 Euro

- Economy e Premium Mail saranno più care per tutti i formati e scaglioni di peso. La tariffa per gli invii di Economy Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, varierà da 0,39 a 0,42 Euro. La tariffa per gli invii di Premium Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, varierà da € 0,52 a € 0,56

Le spedizioni M-bags Economy e Premium saranno incrementate in tutti i formati e scaglioni di peso. Il costo per gli invii di M-Bags Economy in Zona 1 fino a 5 kg, varierà da 8,26 a 8,87 Euro, mentre la tariffa per gli invii di M-Bags Premium in Zona 1 fino a 5 kg, varierà da € 12,91 a € 13,87. Poste comunica anche che, la tariffa del diritto di raccomandazione applicato a M-bags Economy varierà da € 8,26 a € 8,87.

Nel comunicato viene evidenziato che a variare saranno anche le tariffe del servizio Contrassegno, “per spedizioni universali nazionali (ove disponibile) sarà incrementata dal 24 luglio 2023 in tutte le opzioni (Bollettino, Vaglia, Assegno postale). In particolare, la tariffa complessiva del Contrassegno con Bollettino postale varierà da € 2,27 a € 3,00; quella con Vaglia varierà da € 10,77 a € 11,00; quella con Assegno Postale varierà da € 2,58 a € 2,81. Inoltre, il Contrassegno per l’estero varierà da € 2,27 a € 3,00”.