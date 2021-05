Poste annuncia l'offerta FTTH: disponibile dalla prossima settimana

Dopo l'i rumor su Poste Mobile della scorsa settimana, Poste ha annunciato in via ufficiale che la promozione Postecasa Ultraveloce, che propone la connettività FTTH, sarà disponibile in via ufficiale dalla prossima settimana.

La compagnia guidata da Matteo Del Fante ha infatti comunicato che “Postecasa Ultraveloce sbarca da lunedì in tutti gli oltre 12.000 uffici postali d’Italia” e garantisce la connessione ad 1 Gigabit al secondo, in quanto si poggia sulle reti di Open Fiber e TIM per proporre la connettività a banda ultralarga.

L'offerta è già stata attivata nella abitazioni di 2mila dipendenti e 450 uffici postali in un periodo di test a porte chiuse, ed ora è pronta ad approdare nelle case di coloro che lo desiderano. Del Fante ha comunicato che "ai nostri circa 5 milioni di utenti PosteMobile possiamo anche offrire la connessione in fibra con offerte a prezzo più competitivo".

Oltre alla navigazione ad 1 Gbps, Postecasa Ultraveloce permette anche di godere di una seconda connettività senza limiti sulla rete 4G. Non è incluso nel bundle, come ampiamente preannunciato, un servizio di fonia tradizionale.

Per tutte le domande ed i dettagli vi rimandiamo alle FAQ di PosteCasa Ultraveloce. Vi aggiorneremo anche con i prezzi e tutte le altre informazioni sulla promozione.