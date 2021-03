Poste, in arrivo l'offerta per la banda ultralarga FTTH: disponibile già nel 2021

C'è la banda ultralarga nel futuro di Poste. Il gruppo italiano ha presentato oggi il nuovo piano industriale che prevede anche il debutto nella telefonia fissa già dall'anno in corso, nell'ambito della strategia "2024 Sustain & Innovate".

L'amministratore delegato di Postepay, Marco Siracusano, ha annunciato che l'ingresso nel mercato della fibra, e nello specifico della banda ultra larga, avverrà nel corso del secondo trimestre del 2021. I dirigenti hanno messo in preventivo una "significativa crescita di domanda da parte degli italiani, pari al +39% entro il 2025".

Ovviamente non sono stati diffusi molti dettagli sull'offerta, ma Siracusano ha spiegato che la promozione si baserà su un accordo siglato da PostePay con Open Fiber. Il gruppo ha osservato che sfrutterà "le competenze di cross-selling ed up-selling nel segmento Pagamenti e Mobile, confermando la leadership nei pagamenti digitali, introducendo l'offerta di connessione a banda larga".

Gli utenti che si abboneranno potranno quindi accedere alla fibra in modalità FTTH (Fiber To the Home). Ulteriori dettagli probabilmente saranno resi noti solo successivamente, inclusa la lista delle città coperte.

Anche Iliad ha annunciato l'arrivo di un'offerta FTTH nel 2021: il CEO Benedetto Levi in più circostanze ha spiegato che il debutto è previsto durante la prossima estate, che a quanto pare si preannuncia rovente dal fronte della banda ultralarga.