Poste Italiane abbraccia la rivoluzione digitale, tra investimenti e QR Code

Poste Italiane sta effettuando degli importanti investimenti pensati per abbracciare la rivoluzione digitale. Sul piatto ci sono centinaia di milioni di euro e non mancano anche delle interessanti novità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Poste Italiane ha deciso di fare un importante passo verso il digitale, investendo 200 milioni di euro per accordi con aziende che operano nel campo della logistica, dei pagamenti, dei servizi finanziari e della consegna. Tuttavia, i piani non si fermano qui e sono molto ambiziosi.

Matteo Del Fante, CEO di Poste Italiane, ha dichiarato in merito ai microfoni de Il Sole 24 Ore: "La società sta progressivamente modernizzando la sua infrastruttura It investendo in modo strategico 2,8 miliardi di euro nel Piano Deliver 2022, in settori quali le piattaforme cloud, la gestione dei dati e delle API (Application Programming Interface) è ora in grado di prendere decisioni aziendali basate su elaborazioni in tempo reale e ha creato un ambiente sicuro di Open Innovation, in cui i partner specializzati possono essere integrati per dispiegare rapidamente nuovi servizi a valore aggiunto".

Tra le novità più interessanti, troviamo sicuramente il lancio del codice PostePay, ovvero un QR Code pensato per inviare un pagamento all'esercente in modo rapido e sicuro. Per maggiori dettagli su questa possibilità, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Poste Italiane.