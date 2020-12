Poste Italiane down oggi 15 Dicembre: segnalati problemi con il sito e l'accesso

Dopo il massiccio Google Down di ieri, quest'oggi è la volta di Poste Italiane. Da qualche minuto, attraverso la pagina DownDetector, infatti, sono sempre più gli utenti che lamentano disservizi con i servizi del gruppo italiano.

Nello specifico, sono lamentati problemi con l'accesso ai servizi e tramite le applicazioni collegate, oltre che con la ricerca di spedizioni. Come mostriamo nel grafico presente in calce, dopo un picco raggiunto intorno alle 9:30, ed un apparente calo di segnalazioni, è stato registrato un altro incremento dei problemi, segno che evidentemente non sono stati risolti.

Le segnalazioni, come si può vedere direttamente su DownDetector, arrivano da tutta Italia e non sembrano essere localizzate a territori specifici.

Come sempre, vi aggiorneremo non appena arriveranno altre informazioni a riguardo.