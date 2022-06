Poste Italiane down oggi 17 Giugno 2022: segnalati problemi da app e sito

Problemi per Poste Italiane oggi 17 Giugno 2022. Come certficato dalle numerose segnalazioni emerse in rete, e confermato anche dalla pagina Downdetector di Poste, da poco più di 40 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo i servizi dell'operatore non funzionano.

Nella fattispecie, gli utenti e correntisti lamentano problemi con il login a Poste sia dall'applicazione che dal sito web. Dopo aver inserito i propri dati, ci si trova di fronte a caricamenti infiniti (che finiscono in time out) o ad un generico messaggio d'errore in cui si legge che "per motivi tecnici l'operazione non può essere al momento eseguita. Riprovare più tardi".

I problemi riguarderebbero sia l'accesso ai sistemi di home banking che ad altre pagine, ed almeno al momento da parte dell'istituto di credito italiano non sono giunti commenti a riguardo. Su Twitter però si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi anche sull'app PostePay: ad essere popolati sono gli hashtag #PostePay, #PosteDown ed in generale #Poste, dove non mancano i tweet ironici come quello che proponiamo in calce.



Come sempre, provvederemo ad aggiornare la notizia non appena emergeranno ulteriori dettagli sulla vicenda. Potete utilizzare lo spazio commenti per fornisci ulteriori informazioni e consentirci di aggiornarla con eventuali aggiornamenti.