Poste Italiane down oggi 29 Novembre 2022: problemi con le app BancoPosta e Postepay

Problemi per Poste Italiane oggi 29 Novembre 2022. Da qualche minuto le applicazioni BancoPosta e PostePay non funzionano: non è nemmeno possibile effettuare il login in quanto si riceve un generico messaggio d'errore.

A conferma di ciò arriva anche il picco di segnalazioni sul sito web DownDetector, dove nel giro di pochi minuti si sono moltiplicate ed hanno sfondato quota 290.

I problemi più segnalati riguardano l'app ed il sito web, ed a quanto pare non sarebbero localizzate solo ad una regione o territorio specifico, ma abbracciano tutto lo Stivale.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però, non sono giunte comunicazioni da parte dell'istituto finanziario. La risoluzione dovrebbe avvenire a stretto giro di orologio, dal momento che i disservizi stanno bloccando anche le operazioni finanziarie come i trasferimenti di denaro ed il controllo degli estratti conto tramite tutte le applicazioni.

Come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per riportare eventuali dettagli aggiuntivi. Vi aggiorneremo non appena arriveranno ulteriori dettagli in merito.

Notizia in aggiornamento