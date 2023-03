Poste Italiane down oggi 3 Marzo 2023: problemi con le app BancoPosta e Postepay - Aggiornata

Problemi con Poste Italiane oggi 3 Marzo 2023. Da qualche minuto è praticamente in corso un blackout quasi totale dei servizi dell'istituto di credito, con gli utenti che non riescono ad accedere alle app.

Come indicato direttamente sulla pagina Downdetector di Poste dalle 13:30 circa in Italia si è registrato un picco di segnalazioni per disservizi riguardanti il login da app e sito web. Ad essere impattati sono tutti gli utenti che provano ad accedere all'app BancoPosta, PostePay o al sito web di Poste Italiane che si trovano di fronte ad un messaggio d'errore.

Da parte dell'istituto di credito non sono arrivate informazioni in merito, ma come avvenuto anche in passato provvederemo ad aggiornare a stretto giro di orologio la news.



A dimostrazione di un problema piuttosto diffuso, che non riguarda solo determinati dispositivi o zone d'Italia, c'è la mappa dei disservizi con segnalazioni che giungono da praticamente tutto lo stivale. Almeno al momento non è chiara la natura di questo problema, ma le segnalazioni sono in continua crescita ed anche sui social network sono tanti gli utenti che lamentano problemi di vario tip.



Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per permetterci di aggiornarla non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.



Aggiornamento 16:24 - I problemi sembrano essere in via di risoluzione.