Poste Italiane down: problemi con il sito e l'app. Poste: 'Al lavoro per risolvere'

Inizia all'insegna dei problemi la settimana per gli utenti di Poste Italiane. Dalle 8:00 infatti sono tanti i correntisti che lamentano problemi d'accesso al sito web e l'applicazione dell'istituto di credito nazionale. Molti come sempre si sono riversati su Twitter per manifestare il proprio malcontento, e proprio qui è arrivata la risposta.

Poste, ad un utente ha comunicato che "siamo a conoscenza di quanto segnali: i nostri tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento".

Secondo quanto riferito, in alcuni frangenti quando si tenta di accedere al proprio account si riceve l'errore generico "verifica non riuscita. L'operazione di verifica della tua identità non è andata a buon fine. Ti invitiamo a riprovare". Altri invece non riuscirebbero nemmeno a collegarsi alla pagina di login e riceverebbero il codice "ERR-0".

Il picco di segnalazioni è stato raggiunto intorno alle 11:00 su DownDetector, salvo poi diminuire nelle ore successive. Nella mappa si può vedere però che le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, ed a giudicare da quanto appreso su Twitter riguarderebbero vari sistemi operativi e browser.

Anche qualche settimana fa il servizio di Poste Italiane era stato vittima di qualche problema.