Poste Italiane down: il sito web e l'app BancoPosta non funzionano

Venerdì di passione per i correntisti di Poste Italiane. Dalla tarda mattinata sono centinaia le segnalazioni di utenti che lamentano l'impossibilità ad accedere all'area riservata, sia dal sito web che dall'applicazione per iOS. La pagina Facebook dell'istituto di credito statale è presa d'assalto dalle segnalazioni.

In risposta ad alcuni utenti, l'account di Poste Italiane ha specificato che "sono in corso alcune attività di aggiornamento. I nostri tecnici stanno lavorando per rendere nuovamente disponibile il servizio nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio".

Tuttavia, almeno al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali a riguardo e nonostante siano passate diverse ore i problemi continuano a persistere.

L'applicazione BancoPosta infatti continua a chiedere l'inserimento del codice PosteID anche se si tenta di effettuare l'autenticazione tramite TouchID o FaceID, per poi restituire il messaggio d'errore che il pin inserito è errato.

L'impossibilità ad accedere si ripercuote su tutti i correntisti, che non riescono nemmeno ad effettuare operazioni semplici come bonifici o ricariche telefoniche. Chiaramente non è nemmeno possibile controllare l'estratto conto ed il saldo. Su DownDetector gli utenti stanno continuando a segnalare disservizi da tutta Italia, contrariati per quanto sta accadendo.

Come sempre ricordiamo che Poste Italiane non chiederà mai di fornire il vostro utente e password via messaggio, e questi problemi potrebbero essere l'occasione per malviventi informatici di intrufolarsi nei vostri account.