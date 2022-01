Poste Italiane e PosteMobile Down oggi 3 Gennaio 2022: picco di segnalazioni in Italia

Negli ultimi minuti si stanno moltiplicando le segnalazioni sui social di disservizi associati ai servizi di Poste Italiane e di PosteMobile. Nella fattispecie, i problemi abbracciano tutto lo Stivale e riguardano varie componenti.

Come si può vedere direttamente nella pagina DownDetector di PosteMobile, sono lamentati problemi con internet mobile, email ed in alcuni casi anche blackout totale. Subito dopo le 12 le segnalazioni hanno superato quota 1909 ed il numero è in continuo aumento.

Problemi analoghi lamentati anche sulla pagina di Poste Italiane, dove sono segnalati disservizi con il sito web, l'applicazione ed il login.

Da parte dell'operatore ancora non sono emerse indicazioni ufficiali. Aggiorneremo la notizia non appena arriveranno ulteriori conferme.



Anche voi state riportando gli stessi disservizi? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti, per consentirci di aggiornare la notizia.