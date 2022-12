Poste Italiane, problemi con le app Bancoposta e PostePay oggi 15 Dicembre 2022

Problemi per Poste Italiane oggi 15 Dicembre 2022. Dalle prime ore di stamattina sono diversi gli utenti che lamentano disservizi con l'accesso ai servizi di homebaking, sia da web che da mobile.

Come certificato anche dalla pagina DownDetector di Poste Italiane, e testato da chi vi scrive con mano, le applicazioni non sembrano funzionare.

Se si apre l'app BancoPosta e PostePay e si prova ad accedere al proprio profilo (sia con il riconoscimento facciale che con l'inserimento dei dati manuale) si riceve un generico messaggio d'errore in cui si legge che "il servizio non è momentaneamente disponibile". Ciò rende impossibile effettuare operazioni ma anche controllare il proprio estratto conto.

Lo stesso tipo di disservizio è segnalato anche dalla versione web del sito, ma da parte di Poste Italiane non sono giunte informazioni a riguardo e non è chiaro quando saranno risolti tali problemi. Il grafico di DownDetector mostra comunque che le prime segnalazioni sono giunte intorno alle 8.



Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per aggiornarci su eventuali novità. Provvederemo ad aggiornare la news non appena emergeranno ulteriori dettagli da parte di Poste.