Poste Italiane: problemi con servizi e SPID nel click day per il Bonus Mobilità

Non sappiamo se si tratti di un problema legato a quelli riscontrati con il bonus mobilità o meno, ma da qualche minuto i servizi di Poste Italiane sono down in tutta Italia. A certificare i malfunzionamenti anche il sito web downdetector, dove si stanno moltiplicando le segnalazioni.

Come si può vedere attraverso il sito web DownDetector, da qualche minuto si sono moltiplicate le lamentele degli utenti, che segnalano problemi con l'accesso sia dal sito web che da app, ma anche disservizi con il sistema di ricerca delle spedizioni.

Nella sezione commenti di Down Detector però alcuni utenti imbufaliti stanno riscontrando anche malfunzionamenti con l'accesso allo SPID offerto dall'istituto di credito italiano.

Si tratta di un malfunzionamento piuttosto serio, dal momento che come osservato dagli utenti il mancato accesso allo SPID per gli utenti che si affidano a Poste provoca l'impossibilità ad evadere la richiesta. In questo modo, di fatto, è necessario mettersi nuovamente in coda.

Aggiorneremo la notizia non appena saranno disponibili nuove informazioni, nel frattempo potete utilizzare la sezione commenti per segnalarci ulteriori informazioni.