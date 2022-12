Poste Italiane, ci risiamo: altra giornata di problemi con app e servizi oggi 20 Dicembre

Ci risiamo: a pochi giorni dal Poste Italian down di cui vi abbiamo messo al corrente su queste pagine, i servizi dell’istituto di credito italiano più famoso sono di nuovo nel pallone.

Da questa mattina, infatti, sono molti gli utenti che lamentano disservizi con l’accesso alle applicazioni BancoPosta e PostePay ed al sito web. Problemi che si ripercuotono anche sui pagamenti, in piene festività natalizie, il che non può che indispettire i clienti.

Anche dalla pagina Downdetector di Poste arrivano conferme e si sta assistendo ad un picco di segnalazioni. Collegandosi all’app BancoPosta e provando ad effettuare il login si riceve un generico messaggio d’errore.

Da parte di Poste non sono arrivate conferme a riguardo, e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.