Poste Italiane risponde ad Amazon: consegne nel weekend e fino a sera per gli e-commerce

A qualche giorno di distanza dal lancio, da parte di Amazon del servizio Consegna Oggi, Poste Italiane lancia un nuovo servizio attraverso cui mira a rivoluzionare il servizio per gli e-commerce, con consegne previste anche nel weekend e fino a tarda serata.

Saranno trentamila, nella fattispecie, i portalettere schierati dal servizio postale del nostro paese, che consegneranno pacchi tutti i giorni della settimana (anche sabato e domenica), fino a sera. A ciò si aggiunge anche una rivoluzione tecnologica, ovvero i ritiri negli armadietti fai da te nei supermercati, centri commerciali e negozi sotto casa, che ovviamente decideranno di aderire all'iniziativa.

La notizia è stata riportata dall'ANSA, secondo cui Poste Italiane avrebbe dato il via al progetto già un mese fa, ma la rivoluzione, com'è stata etichettata dai dirigenti, è partita solo ora. "Una svolta storica. Cambia completamente il lavoro dei nostri portalettere, una grande risorsa, una rete capillare che era legata al declino della corrispondenza tradizionale ed ha ora una grande opportunità di sviluppo" fanno sapere dalle Poste. La scelta di puntare su questo nuovo settore non è casuale, ed a parlare sono i dati, che hanno rivelato come nei primi tre mesi dell'anno le consegne di pacchi sono aumentate del 50 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I portalettere, quindi, potranno consegnare pacchi con peso di massimo cinque chilogrammi (che rappresentano l'85 per cento degli ordini provenienti da e-commerce). L'ultima consegna potrà avvenire alle 19:45, anche nel weekend.

A ciò si aggiunge anche il modello flessibile nella scelta degli orari: i postini si concentreranno di mattina nelle zone in cui ci sono uffici, e di pomeriggio e sera nelle zone residenziali, ipotizzando un ritorno a casa dal lavoro per coloro che sono fuori dalla mattina presto. Un modello che porterà ad una riduzione dei costi, secondo Poste.

Questo nuovo sistema è già operativo in 71 dei 900 centri di recapito di Poste italiane. Sono 500 i comuni toccati in 10 regioni dell'Italia, ma entro Giugno saranno operative le prime aree in tutte le regioni Italiani. Da questo punto di vista è Genova il fiore all'occhiello, con 3 centri su 4 al lavoro. Uno invece a Milano, Roma e Torino.