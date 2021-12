Poste Mobile down oggi 13 Dicembre 2021: picco di segnalazioni in Italia

Problemi per Poste Italiane oggi 13 Dicembre 2021. Negli ultimi minuti si è registrato un picco di segnalazioni da parte degli utenti, che si sono riversati su DownDetector per lamentare disservizi di vario tipo.

Come si legge nella pagina DownDetector di Poste Italiane, gli utenti lamentano disservizi con l'applicazione ed il sito web. Abbiamo provato ad effettuare il login ed effettivamente l'applicazione restituisce un generico messaggio di errore che ci impedisce di visualizzare l'estratto conto e le operazioni sia su PostePay che BancoPosta.

Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia ed al momento da parte di PosteItaliane non sono arrivait commenti a riguardo. I disservizi sembrano verificarsi da tutta Italia e non riguardano una parte precisa del paese, motivo per cui possiamo facilmente intuire che nel giro di pochi minuti rientrerà il tutto, anche tenendo conto della diffusione dei servizi di Poste a livello nazionale.

Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalare eventuali dettagli.



La scorsa settimana Poste ha lanciato il supporto ad Apple Pay per le carte PostePay e BancoPosta. Su queste pagine vi abbiamo spiegato come inserire la PostePay e Bancoposta su Apple Wallet, ma a causa dei problemi in questione nella giornata di oggi potrebbe essere difficile da completare la procedura.