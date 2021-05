Poste, offerta in fibra disponibile da domani? Rumor su prezzo e copertura

Qualche giorno fa Poste ha confermato l'imminente arrivo di un'offerta in fibra, ed i colleghi di MondoMobileWeb hanno avuto modo di ottenere in anteprima qualche informazione sulla promozione che, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, dovrebbe essere disponibile già da domani 17 Maggio 2021.

MondoMobileWeb, infatti, riferisce che da domani sarà attivabile in alcuni uffici postali sparsi sul territorio italiano, mentre da mercoledì 19 Maggio 2021 in altri Uffici Postali dove c'è un corner dedicato. Dal 24 Maggio al 31 Agosto 2021 invece dovrebbe essere estesa a tutti gli uffici, mentre prossimamente potrebbe toccare anche al sito web.

L'offerta si chiamerà PosteCasa Ultraveloce e sarà disponibile a 26,90 Euro al mese al posto di 30,90.

La disponibilità dovrebbe essere garantita in 200 città FTTH (tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona e Venezia) dove si potrà navigare ad 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Nelle aree coperte dall'FTTC invece si arriverà a 200 o 100 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload. Prevista anche la disponibilità per le aree coperte da FTTE con tecnologia VDSL2, dove si navigherà fino a 100 Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload.

Coloro che decideranno di sottoscriverla, riceveranno a casa il modem e la chiavetta USB e saranno contattati dal customer care per fissare l'appuntamento con il tecnico. Non è prevista nella promozione l'offerta telefonica, ma solo per la rete dati.