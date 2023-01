Poste presenta Polis: CIE, Passaporto ed altri documenti si richiedono allo sportello

Poste Italiane presenta oggi il nuovo progetto Polis che prevede l’integrazione dei primi sportelli unici in alcuni comuni italiani con meno di 15mila abitanti, che saranno attivi entro un paio di mesi e permetteranno di accedere a tante novità.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, lo sportello unico sarà collocato presso gli uffici postali e consentirà ai cittadini di chiedere diversi documenti e certificati.

Il progetto da 1,12 miliardi di Euro è finanziato in parte (800 milioni) tramite il PNRR e per la parte restante da Poste. L’obiettivo è realizzare gli sportelli unici in 6.933 uffici postali presenti nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Tra i documenti che si potranno richiedere figurano anche la Carta d’Identità Elettronica ed il Passaporto, oltre che i certificati di stato civile ed anagrafici, le autodichiarazioni di smarrimento, ma anche la denuncia di detenzione e trasporto armi. A ciò si aggiungeranno anche documenti di competenza dell’Agenzia delle Entrate come la richiesta di emissione del codice fiscale, l’estratto conto delle posizioni debitorie, la visura delle planimetria catastali, l’esenzione dal Canone Rai e le deleghe per i soggetti fragili. Compatibili anche i certificati giudiziari, oltre che l’ISEE, l’estratto contribuito, il modello OBIS per i pensionati e la certificazione unica dell’INPS.

La lunga lista dei servizi accessibili è composta anche la possibilità di richiedere il rilascio della patente nautica, ma anche presentare denuncia e richiesta del duplicato per la patente di guida. Tutto ciò rivolgendosi direttamente all’Ufficio Postale più vicino.

Tra i primi comuni che beneficeranno degli sportelli unici figurano Tolmezzo (Ud), Lamon (Bl), Calazicorte (Lc), Gattico-Veruno (No), Taggia (Im), Colecchio (Pr), Alto Remo Terme (Bo), Borgo a Mozzano (Lu), Magione (Pg), Cepagatti (Pe), Macchiagodena (Is), Piedimonte Matese (Ce), Bernalda (Mt), Cetraro (Cs), Aragona (Ag), entro primavera. I primi tre prototipi sono stati realizzati a Fara in Sabina, Campagnano di Roma e San Felice Circeo.