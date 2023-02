PosteMobile annuncia rimodulazione a marzo 2023: aumento costo mensile per certe offerte

Nel mese di febbraio 2023 PosteMobile non ha solamente lanciato l’offerta Creami da 8,99 euro al mese, ma ha anche confermato una rimodulazione in arrivo a marzo per i clienti che sono iscritti ad alcune offerte specifiche. Vediamo nel dettaglio il provvedimento dell’operatore virtuale.

Come ripreso da MondoMobileWeb, questa modifica unilaterale del contratto è stata pubblicata all’interno della sezione “Per il Consumatore” sul sito ufficiale PosteMobile; o altrimenti, i clienti interessati riceveranno l’SMS dedicato. Secondo quanto comunicato, l’aumento del costo mensile ammonta a 1 euro al mese per le offerte Creami Relax 100, Relax 20 e 20 Special. Così facendo, Creami Relax 100 passa a 9 euro al mese; Creami Relax 20 sale a 7 euro al mese; infine, Creami Relax 20 Special passa a 7 euro al mese.

Questo il messaggio inviato agli utenti nell’informativa dedicata: “Da sempre PostePay è vicina ai suoi clienti ed è orientata ad offrire la migliore qualità possibile dei propri servizi. Lo scenario economico nazionale e globale ha subìto recentemente trasformazioni profonde, fuori dal nostro controllo, conoscendo anche momenti di crisi che hanno fatto registrare, tra gli altri effetti, un generale aumento dei costi riguardanti anche l’intera filiera dei servizi di telecomunicazioni. In tale contesto, al fine di continuare a garantire gli elevati standard di innovazione e di qualità del servizio che contraddistinguono l’offerta PostePay e di continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti, si è reso necessario modificare le condizioni economiche di alcune offerte, sotto elencate, il cui canone mensile sarà aumentato di 1 euro al mese”.

Naturalmente, i clienti potranno richiedere il recesso dal contratto senza penali.