PosteMobile all'attacco: arriva Creami Extra WOW 150 da 9,99 Euro al mese

A partire da oggi, 19 gennaio 2022, PosteMobile lancia l’offerta Creami Extra WOW 150 da 9,99 Euro al mese con una differenza chiave rispetto al pacchetto omonimo lanciato a inizio mese: la dotazione di 150 Giga di Internet al mese al posto di 100. Vediamo cosa include oltre alla rete mobile e chi potrà accedervi.

Esattamente come riportato anche da MondoMobileWeb, Creami Extra WOW 150 include 150 Giga di traffico dati in 4G+ con 6,55 Giga in Roaming UE, minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile che sia, e SMS illimitati verso tutti. Il prezzo mensile, come specificato in apertura, è pari a 9,99 Euro al mese esattamente come nel caso di Creami Extra WOW 100.

L’attivazione potrà essere effettuata da nuovi clienti e tramite portabilità, con pagamento di 20 Euro in caso di attivazione online (di cui 10 di credito telefonico) o 25 Euro presso gli uffici postali (di cui 10, anche in questo caso, per la prima ricarica). I già clienti PosteMobile, invece, potranno accedere a Creami Extra WOW 150 pagando 29 Euro, di cui 19 di attivazione.

In caso di insufficienza del credito residuo al rinnovo mensile, allora il sistema attiverà le seguenti tariffe a consumo: 0,18 Euro al minuto per chiamate, 0,12 Euro per SMS e 3,50 Euro al giorno per 400 MB di traffico dati in caso di utilizzo.

