PosteMobile attiva nuovamente offerta portabilità da 4,99 Euro al mese, cosa include

State pensando ancora a quale operatore mobile dovete affidarvi in caso di portabilità? Dopo avervi proposto le ultime offerte mobili TIM a partire da 7,99 Euro al mese, ci spostiamo e vediamo l’ultima offerta di portabilità di PosteMobile con prezzo pari a 4,99 Euro al mese.

L’offerta in questione è Creami WOW 10GB ed è attivabile online con o senza portabilità fino al 3 aprile 2022, salvo proroghe ulteriori. Difatti, la promozione sul sito ufficiale PosteMobile era già presente nel corso delle scorse settimane, ma ha necessitato di una proroga per soddisfare la clientela interessata.

Questa offerta va attivata online in quanto si tratta di una esclusiva, ed è caratterizzata da un pacchetto con minuti di chiamate illimitati verso tutti e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, mentre la navigazione Internet in 4G+ è garantita fino a 10 Giga. In altri termini, si tratta di un pacchetto entry-level pensato per coloro che non necessitano di importanti quantità di Giga per la rete mobile e vogliono spendere poco. L’attivazione costerà 20 Euro, di cui 10 Euro per la prima ricarica che copre fino a 2 mensilità.

