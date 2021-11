PosteMobile, Creami WOW 50 Giga a 5,90 Euro al mese torna per il Black Friday

Assieme alle offerte mobili Creami Relax lanciate a metà mese, l’operatore virtuale PosteMobile torna alla carica in prossimità al Black Friday 2021 riproponendo ancora il pacchetto Creami WOW 50 Giga a 5,90 euro al mese. Vediamo nel dettaglio tutti i dati sui costi e ciò che offre.

Creami WOW 50 Giga torna disponibile da oggi, mercoledì 24 novembre 2021, fino al 28 novembre prossimo per clienti che vogliono effettuare portabilità da altri operatori mobili o attivare un nuovo numero di telefono. Notiamo subito che il costo di attivazione è fissato a 20 Euro per l’acquisto della nuova SIM, di cui 10 Euro di credito residuo incluso. In caso di attivazione online, la spedizione è completamente gratuita.

Ma cosa offre Creami WOW 50 Giga per 5,90 euro al mese? Il pacchetto include minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile in Italia, assieme a SMS illimitati verso telefoni nazionali e 50 Giga di traffico mobile in rete 4G+. In caso di insufficienza del credito residuo, PosteMobile propone il piano base con chiamate a consumo a 0,18 Euro al minuto, SMS a 0,12 Euro e 400 MB di rete mobile a 3,50 Euro al giorno, questi ultimi solo in caso di utilizzo.

Nella giornata di oggi abbiamo segnalato anche le offerte Iliad disponibili a fine novembre, con prezzi a partire da 4,99 Euro al mese.