PosteMobile: disponibile offerta da 7,99 euro al mese con 160 Giga, ma attenzione

Se da una parte Vodafone pensa ai giovani lanciando RED Max Under 25 con 20 euro di credito PSN in regalo nello stesso pacchetto, dall’altra PosteMobile passa all’attacco lanciando Creami Extra WOW 160 da 7,99 euro al mese con 160 Giga di Internet. Attenzione però ai limiti di attivazione di questa promozione.

Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, questa promozione speciale pensata dal Gruppo Poste Italiane è stata realizzata per celebrare i 160 anni dalla sua nascita e risulta disponibile esclusivamente ai dipendenti di Poste Italiane. Non temete, però, poiché il codice monouso inviato ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane non è vincolato a tale persona e può essere ceduto a chiunque desideri attivarla. Pertanto, se conoscete un dipendente delle Poste non interessato a questa offerta mobile potete semplicemente richiedergli il codice in questione.

Creami Extra WOW 160 nel suo bundle dati include minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero nazionale, SMS senza limiti e 160 Giga di Internet in 4G+, il tutto a 7,99 euro al mese. L’attivazione può essere effettuata dai nuovi clienti con nuovo numero o portabilità, con l’unico pagamento di 10 euro presso gli Uffici Postali o 20 euro online; questa cifra verrà versata come credito residuo sulla SIM e verrà scalato l’ammontare necessario esclusivamente per la prima mensilità.

Si segnala, infine, che questa offerta è sottoscrivibile fino al 31 dicembre 2022; dopodiché, il codice monouso scadrà.

