PosteMobile down oggi 28 Settembre: segnalati problemi in tutta Italia

Lunedì nero per gli utenti PosteMobile. Come indicato nella pagina DownDetector dell'operatore telefonico, e sui social, sono tante le segnalazioni provenienti da tutta Italia relativa a problematiche con la copertura e la navigazione internet.

Secondo quanto affermato da vari utenti, dalle 13:00 sarebbe praticamente impossibile ricevere o effettuare chiamate e navigare ad internet.

Il problema, sempre secondo DownDetector, è diffuso in tutta Italia e non riguarda una zona specifica del Bel Paese. Anche l'account social dell'operatore è stato preso d'assalto ma al momento l'unica risposta ricevuta dagli utenti da parte del customer care è di mettersi in contatto con il servizio clienti telefonico per fare il punto sulla situazione e ricevere tutte le istruzioni del caso.



Non è ancora chiara la natura di questo PosteMobile Down, come viene chiamato in questo caso, ma vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni a riguardo.



Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti del sito per inviare eventuali informazioni supplementari e per permetterci di aggiornare la notizia. Il picco è stato registrato intorno alle 13 ed a quanto pare negli ultimi minuti è calato il numero di segnalazioni.



Lo scorso luglio PosteMobile ha abbandonato la rete WindTre per appoggiarsi alla rete Vodafone, ma a quanto pare l'operatore rosso non sta soffrendo degli stessi problemi.