PosteMobile down oggi 6 Marzo 2023 in Italia: segnalati problemi con internet e la rete

Problemi per PosteMobile oggi 6 Marzo 2023 in Italia. Da qualche minuto stanno infatti crescendo le segnalazioni degli utenti che lamentano disservizi di vario tipo con l'operatore telefonico di Poste Italiane.

Come si può vedere direttamente sulla pagina DownDetector di PosteMobile, dalle 13 in poi è cresciuto il numero di segnalazioni di utenti che lamentano disservizi e blackout totale: alcuni non riescono ad accedere ad internet da mobile, altri invece segnalano l'assenza di segnale e blackout totale.

A dimostrazione di come non si tratti di un disservizio locale, c'è anche la mappa: le segnalazioni giungono da Milano, Roma, Napoli, Torino, Padova, Firenze, Bologna, Verona e Perugia. Da parte di PosteMobile non sono giunte informazioni a riguardo.



