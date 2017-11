PosteMobile festeggia 10 anni con eXtra 10 giga ad 1 Euro per un mese

Compie oggi dieci anni, l’operatore telefonico virtuale del gruppo Poste Italiane che, per festeggiare questo importante avvenimento, ha deciso di offrire ai nuovi clienti ed ai vecchi un’interessante promozione.

Si tratta di eXtra 10 giga, che può essere attivata da oggi 6 Novembre fino al prossimo 26.

La promozione offre, al costo di 1 Euro, 10 gigabyte di traffico internet da utilizzare in trenta giorni, dopo di che si disattiverà in automatico e non potrà più essere rinnovata.

L’attivazione può essere effettuata traverso un SMS al numero 4866005 con scritto “SI EXTRA 10”. Entro quarantott’ore si riceverà un SMS di conferma d’avvenuta attivazione dell’offerta. Chiaramente, il costo d’attivazione sarà addebitato direttamente sul credito residuo, mentre per verificare la quantità di dati consumati basta recarsi sul sito web postemobile.it, sull’applicazione, o telefonare i numeri 40.12.12 o 160.

Ricordiamo che l’APN per la navigazione internet di PosteMobile è wap.postemobile.it.