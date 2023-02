PosteMobile lancia Creami Extra Wow 150 da 8,99 euro al mese: cosa include

Le offerte Iliad di febbraio 2023 non vi attirano? Sappiate che altri operatori virtuali potrebbero avere i piani tariffari perfetti per voi, anche tra i MVNO minori. Ad esempio, proprio in queste giornate PosteMobile ha lanciato Creami Extra Wow 150 da 8,99 euro al mese, versione modificata di un’altra promo ma dal prezzo più basso.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, dal 6 febbraio 2023 sul sito di PosteMobile è disponibile questa nuova iterazione di Creami Extra Wow 150 che comprende mensilmente chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS sempre senza limiti e 150 Giga di Internet in 2G, 4G e 4G+ grazie alla rete Vodafone, capace di arrivare a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

L’attivazione può essere effettuata da qualsiasi nuovo cliente che vuole un nuovo numero o desidera effettuare la portabilità da qualsiasi altro operatore, principale o virtuale che sia. Il pagamento iniziale ammonta a 10 euro per la SIM e 10 euro per la prima ricarica; i già clienti che vogliono il cambio piano, invece, dovranno spendere 19 euro in tutto.

In caso di mancato rinnovo mensile il sistema attiverà le tariffe a consumo pari a 0,18 euro al minuto per le chiamate, 0,12 euro per singolo SMS e 2 euro per 500 MB, seguiti da 0,1 euro ogni 100 KB al superamento di tale quota – solo se c’è abbastanza credito residuo.

